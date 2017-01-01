s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В столице начали желтеть листья на деревьях

В столице начали желтеть листья на деревьях

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
  • 20
  • 0

В столице на деревьях начали желтеть листья раньше времени. И уже сейчас на бульварах и скверах можно увидеть краски осени.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
20:31 | tim777
В Кадашевских переулках в центре Москвы закончились работы по благоустройству
26 0
20:06 | Uwis
Жара пока не покидает Москву, горожане и птицы ищут спасения у фонтанов