В столице начали желтеть листья на деревьях
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:06
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- 20
В столице на деревьях начали желтеть листья раньше времени. И уже сейчас на бульварах и скверах можно увидеть краски осени.
- 20
В столице на деревьях начали желтеть листья раньше времени. И уже сейчас на бульварах и скверах можно увидеть краски осени.
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