s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ремонтные работы лестничного пролета подуличного перехода станции метро "Охотный ряд"

Ремонтные работы лестничного пролета подуличного перехода станции метро "Охотный ряд"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
  • 20
  • 0

Один лестничный пролет подуличного перехода станции метро "Охотный ряд" закрыт на ремонт.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
20:31 | tim777
В Кадашевских переулках в центре Москвы закончились работы по благоустройству
119 0
23.08 19:55 | grinpavel2033
Северный вестибюль станции метро «Люблино» закроют для благоустройства