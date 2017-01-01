Жара тянет людей к фонтанам
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:06
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- 24
В столице аномальная жара для конца августа. Горожане и гости столицы тянутся к фонтанам, где можно смочить руки и лицо, и отдохнуть в прохладе.
- 24
В столице аномальная жара для конца августа. Горожане и гости столицы тянутся к фонтанам, где можно смочить руки и лицо, и отдохнуть в прохладе.
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