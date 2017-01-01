Жара тянет людей к фонтанам

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:06

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В столице аномальная жара для конца августа. Горожане и гости столицы тянутся к фонтанам, где можно смочить руки и лицо, и отдохнуть в прохладе.