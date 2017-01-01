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Жара тянет людей к фонтанам

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:06
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В столице аномальная жара для конца августа. Горожане и гости столицы тянутся к фонтанам, где можно смочить руки и лицо, и отдохнуть в прохладе.

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