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Концертная программа «Кадеты России» прошла в Детском городке на Красной площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:28
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Новой и хорошей традицией стала концертная программа от воспитанников Кадетских корпусов. Впервые свои творческие таланты продемонстрировали кадеты из Вологодской кадетской школы им. Белозерского полка в 2017 году. Ребята представили танцевально-музыкальную патриотическую программу. В этом году к кадетам из Вологды присоединились Екатеринбургский кадетский корпус и Московский Музыкальный Кадетский Корпус.

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