Жара пока не покидает Москву, горожане и птицы ищут спасения у фонтанов
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:06
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- 25
Жара пока не покидает Москву, горожане и птицы ищут спасения у фонтанов.
- 25
Жара пока не покидает Москву, горожане и птицы ищут спасения у фонтанов.
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