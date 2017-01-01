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Ликвидация последствий падения крана на Бутырском валу

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:09
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27 августа днём на одной из стройплощадок расположенных в районе улицы Бутырский вал произошло падение строительного крана. Падение строительного крана рядом с железной дорогой не влияет на движение поездов, в том числе аэроэкспрессов. Машинист пригородного поезда, обнаруживший упавший кран рядом с железнодорожными путями на перегоне Москва-Бутырская – Москва-Смоленская Московской железной дороги, остановил состав, убедился, что кран не мешает безопасному движению поездов, продолжил движение по маршруту. В настоящее время упавший кран эвакуирован на стройплощадку, а рабочие бригады производят восстановление поврежденного забора. Упавший кран не повлиял на график движения электропоездов Смоленского направления.

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