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В Кадашевских переулках в центре Москвы закончились работы по благоустройству

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:31
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Основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в трех Кадашевских переулках завершены. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На 100% выполнено устройство кабельной канализации, куда специалисты комплекса городского хозяйства уберут воздушные провода, закончены работы по устройству дождевой канализации. На проезжей части переулков уложили новый асфальт, организовали парковочные карманы и удобные пандусы на переходах. Тротуары в переулках расширили в зависимости от участка от 2 м до 5 м и замостили гранитной плиткой. В Кадашевских переулках отремонтировано восемь фасадов старинных зданий. Кроме того, в пяти домах приведена в порядок и кровля. Комплексное благоустройство территории завершится устройством более 2 тыс. кв. м газонов.

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