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В бассейне «Лужники» идет монтаж оборудования будущего аквапарка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
27.08 21:48
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Основные работы по строительству бассейна «Лужники», в том числе по отделке фасада, завершатся в этом году. Новое здание бассейна сохранит основные черты старого сооружения, в то же время в строительстве будут применены последние технологии и инженерные решения. Центр водных видов спорта объединит под одной крышей профессиональный спортивный плавательный бассейн 50 на 25 метров (10 дорожек), два бассейна 25 на шесть метров (по три дорожки в каждом), аквапарк, спортивные тренировочные залы, фитнес-центр, спа-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Посещать комплекс смогут до 10 тыс. человек ежедневно. В ходе реконструкции площадь здания бассейна планируется увеличить с 19,7 тысячи до 56,5 тысячи квадратных метров. Площадь зеркала воды увеличится в три раза — с двух до шести тысяч «квадратов». Новое здание бассейна сохранит основные черты старого сооружения, в то же время в строительстве будут применены последние технологии и инженерные решения.

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