s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы на ремонт закрылся причал "Третьяковский"

В центре Москвы на ремонт закрылся причал "Третьяковский"

Автор:
tim777
Дата публикации:
27.08 23:52
  • 22
  • 0

В столичном районе Якиманка на Болотной площади в эти дни закрыт доступ горожан к причалу "Третьяковский", расположенный у Лужкова моста. Как сообщается, на причале будут проводится плановые ремонтные работы. Уже сегодня прогулочные суда пришвартованы на противоположном берегу, а подходы к причалу со стороны набережной перекрыты. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до ноября текущего года.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
27.08 21:53 | Uwis
Ход строительства многоэтажного жилого дома по программе реновации на улице Коминтерна
26 0
27.08 20:06 | LaimeLaim
Ремонтные работы лестничного пролета подуличного перехода станции метро "Охотный ряд"
100 1
06.11.2017 19:05 | Leobr
Новый круизный причал открыт в Старой Ладоге