В центре Москвы на ремонт закрылся причал "Третьяковский"

Автор: tim777 Дата публикации: 27.08 23:52

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В столичном районе Якиманка на Болотной площади в эти дни закрыт доступ горожан к причалу "Третьяковский", расположенный у Лужкова моста. Как сообщается, на причале будут проводится плановые ремонтные работы. Уже сегодня прогулочные суда пришвартованы на противоположном берегу, а подходы к причалу со стороны набережной перекрыты. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до ноября текущего года.