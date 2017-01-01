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«Вокруг света за одно лето» - мероприятие, которе проходит в саду «Эрмитаж» в рамках программы «Московское долголетие

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:23
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«Вокруг света за одно лето» - мероприятие, который организует сад «Эрмитаж» в рамках программы «Московское долголетие». Всех гостей ожидает веселая заводная музыка, жаркие мексиканские ритмы и красивые мексиканские танцы. На протяжении всего мероприятия будут работать разнообразные творческие мастерские: роспись маракасов, изготовление сувениров, украшений и другие. Также на территории сада Эрмитаж в этот день будет проходить пленэр «Изображаем сад «Эрмитаж». Для горожан будут организованы открытые мастер-классы по скандинавской ходьбе, танцевальной фитнес-гимнастике «Zumba», гимнастике Цигун, пилатесу, рисованию и, конечно же, танцам. Каждый желающий сможет попробовать себя в новом направлении и выбрать наиболее подходящее.

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