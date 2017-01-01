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В Башкирии на трассе сгорел автомобиль

Автор:
nargizirmakov
Дата публикации:
18:39
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В Зилаирском районе Башкирии на трассе сгорел автомобиль.

  • 28
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