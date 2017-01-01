В столице установилась жаркая погода
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:57
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- 18
В столичном регионе установилась жаркая погода. Термометры показывают 28 градусов тепла. Установлен температурный рекорд для августа.
- 18
В столичном регионе установилась жаркая погода. Термометры показывают 28 градусов тепла. Установлен температурный рекорд для августа.
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