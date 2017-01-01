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В столице установилась жаркая погода

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:57
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В столичном регионе установилась жаркая погода. Термометры показывают 28 градусов тепла. Установлен температурный рекорд для августа.

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