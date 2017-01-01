Сумку с деньгами похитили после ДТП в Чертаново на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:23
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Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о нападении на людей в машине, которое произошло в районе Чертаново Северное. По словам очевидцев, в данном районе произошло ДТП, которое мог спровоцировать водитель Nissan Teana. Пассажиры иномарки подошли к другому автомобилю и забрали сумку с деньгами, угрожая пострадавшим ножом. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на машине. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Полицейские и следователи работают на месте происшествия в районе дома № 208 в микрорайоне Северное Чертаново, там на газоне, врезавшись в припаркованные машины, стоит автомобиль "БМВ".
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