Около МФЦ на Дубнинской улице на севере столицы обустраивают парковку

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На севере столицы заканчиваются работы по обустройству парковки напротив центра госуслуг «Мои документы», который расположен на Дубнинской улице, д. 40а, к. 1. На июньской встрече с мэром Москвы жители Восточного Дегунина попросили сделать здесь дополнительные парковочные места. Возле МФЦ располагаются жилые дома – мест для парковки почти нет: всё заставлено автомобилями. Под парковку выделили участок земли, который расположен через Дубнинскую улицу. Рабочие разровняли поверхность, изъяли грунт и устроили песчаную подушку. После они положили слой щебёнки и уложили на территории асфальт. В скором времени здесь нанесут разметку. Парковка займёт 2300 кв. метров и будет рассчитана на 90 – 100 машиномест. Она станет бесплатной для всех жителей.