Теплая комфортная погода сохраняется в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 19:57

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В последнюю неделю августа в столичном регионе сохраняется теплая комфортная погода. В дневные часы столбики термометров перевалили 30-градусную отметку и в некоторых районах достигли 32 °С. Ближе к вечеру градус жары немного снизился и на улицах можно встретить большое количество горожан, которые проводят свободное время в парках и скверах. По данным синоптиков, существенных погодных перемен в ближайшие дни не ожидается. Лишь в первых числах сентября возможны кратковременные локальные осадки.