s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Движение москвичей «За Собянина» провело сегодня мастер-класс по паллиативной помощи «Мастерская заботы»

Движение москвичей «За Собянина» провело сегодня мастер-класс по паллиативной помощи «Мастерская заботы»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:16
  • 19
  • 0

Движение москвичей «За Собянина» провело мастер-класс по паллиативной помощи «Мастерская заботы» в Парке Горького. Идея мастер-классов по оказанию помощи близким, утратившим самостоятельность, принадлежит директору Центра паллиативной помощи Москвы Нюте Федермессер. В июне с ее подачи москвичи объединились в движение «За Собянина».

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
22:04 | Uwis
Работа детской площадки “Салют” в Парке Горького