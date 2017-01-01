Движение москвичей «За Собянина» провело сегодня мастер-класс по паллиативной помощи «Мастерская заботы»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:16
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Движение москвичей «За Собянина» провело мастер-класс по паллиативной помощи «Мастерская заботы» в Парке Горького. Идея мастер-классов по оказанию помощи близким, утратившим самостоятельность, принадлежит директору Центра паллиативной помощи Москвы Нюте Федермессер. В июне с ее подачи москвичи объединились в движение «За Собянина».
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