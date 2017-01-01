Полигон ТБО под Солнечногорском продолжает расти

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 12:14

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60 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211960

В начале августа этого года вступило в силу решение Арбитражного суда Московской области о взыскании ущерба, причиненного деятельностью компанией "ЭКО-прим" окружающей среде в размере 15 млн. руб.Ещё в мае 2017 были проведены отборы проб почвы, на которой размещены отходы, для проведения экспертизы по итогам которой, согласно экспертному заключению установлено, что общая площадь навалов мусора составляет 7643 куб.м., общая масса твердых коммунальных отходов 4 класса опасности составляет 2983,4 тонны - ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2017 ГОДА!!! Также в 2017 году Солнечногорским городским судом "ЭКО-прим" признано виновным в совершении административного правонарушения,предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Не понятно почему, Министерство экологии и природопользования МО не ходатайствовало перед судом о приостановлении деятельности организации на 90 дней в соответствии ст. 8.2. части 2 КоАП РФ - несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Ведь данная организация не смотря на привлечение к административной ответственности и расчёта ущерба продолжила свою деятельность. Грубое нарушение природоохранного законодательства повлекло пожар в прошлом году, который случился в ангаре, где располагалась сортировочная линия по переработке отходов, территория земельного участка полностью превратилась в миниполигон, поток машин с мусором продолжал прибывать, организация продолжила свою деятельность, участвует в аукционах на право заключения многомилионных контрактов по вывозу отходов на территории не только Солнечногорского района, но и городского округа Лобня. Соответственно площадь навалов мусора только увеличилась,это хорошо видно на видеокадрах, из этого следует вывод, что ущерб экологии уже превышает 15 млн. рублей. Мусор разбросан не только на самом земельном участке, но уже за его территорией, прям при въезде, по мимо этого происходит сжигание отходов, средь бело дня, не боясь ни какой ответственности. Данные действия компании "ЭКО-прим" являются незаконным устройством полигона #ТКО на арендуемом земельном участке, где есть все признаки состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение продуктов, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", по подобному факту Следственным отделом по Подольску ГСУ СК РФ по Московской Области возбуждено уголовное дело. В городском округе Подольск - цветочки, по сравнение с тем, что твориться на площадке компании "ЭКО-прим".