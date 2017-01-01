Ужасное состояние спортивных площадок в городе Пенза

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С начала может показаться, что это окраина Пензы и это самая настоящая свалка. Но нет, это исторический центр Пензы и это спортивная площадка. Даже дорога до футбольного поля вызывает опасение — идти по ней попросту страшно. Совсем недавно здесь сожгли неэксплуатированное помещение и около роля образовалась стихийная свалка. Мусор несут со всего микрорайона. Детям приходится проводить своё время именно тут. Почему? Да хоть потому, что это единственная спортивная площадка (футбольное поле) в этом районе. Местные власти не реагируют на такое состояние футбольного поля. Местное телевидение тоже - приехали, сняли и уехали. Никакой реакции на сюжет не последовало. Дети играют в футбол в компании местных алкашей - повсюду разбросаны бутылки из под спиртного и стаканы для них. Лавочка для наблюдателей сгнила почти полностью. Ворота вот-вот рухнут на проходящего человека. Днём здесь не особенно людно, а вечером - стадион полон игроков и фанатов футбола. А забор - вообще зарос травой. Газона практически не осталось - остался только асфальт, да и то - весь в колдобинах и ямах. Надеемся, Вы обратите внимание на проблему местных жителей.