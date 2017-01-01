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Главный Пензенский долгострой - цирк планируют достроить в 2020 году

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
16:44
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Сроки сдачи главного Пензенского долгостроя - цирка - перенесены на 2020 год. В самом центре Пензы недостроенное здание расположилось с 2013 года, когда была вывезена строительная техника. Сейчас на стройке, кроме сторожа не удалось обнаружить никого. Все таки Пенза - город не маленький, его население около шестиста тысяч человек, а кроме разбитых футбольных полей и спортивных площадок развлечений для детей попросту нет.

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