Автомобиль "Пежо" въехал в открытую дверь припаркованной машины в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 29.08 18:44

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29 августа на 8-й улице Текстильщиков возле дома № 19 произошло ДТП. Водитель управляя автомобилем "Пежо" не заметил как открылась водительская дверь припаркованного автомобиля "КИА" и въехал в неё. Никто в ДТП не пострадал. Водители дожидаются приезда сотрудников ДПС. Движение автотранспорта в сторону 11-й улицы Текстильщиков осуществляется по встречной полосе.