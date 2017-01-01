Автомобиль "Пежо" въехал в открытую дверь припаркованной машины в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 29.08 18:44
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29 августа на 8-й улице Текстильщиков возле дома № 19 произошло ДТП. Водитель управляя автомобилем "Пежо" не заметил как открылась водительская дверь припаркованного автомобиля "КИА" и въехал в неё. Никто в ДТП не пострадал. Водители дожидаются приезда сотрудников ДПС. Движение автотранспорта в сторону 11-й улицы Текстильщиков осуществляется по встречной полосе.
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