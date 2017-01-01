С 31 августа в "Крокус-Экспо" для зрителей откроет двери ММАС-2018

Автор: tim777 Дата публикации: 29.08 20:22

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В Крокус-Экспо с 31 августа начинает работу Московский автомобильный салон - 2018. Московский международный автомобильный салон (ММАС) является главным национальным выставочным мероприятием автомобильной тематики, и, в соответствии с выставочным календарем Международной организации производителей автомобилей (OICA), проводится в России один раз в два года (по четным годам).

AURUS

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62 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211979

В этом году Московский Автосалон собрал самые яркие премьеры и новинки лидеров российского автомобильного рынка. Полные линейки своих модельных рядов представят: «Volkswagen Легковые автомобили», «Volkswagen коммерческие автомобили», KIA, Huyndai, АВТОВАЗ, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC, IKCO и многие другие. «Изюминкой» проекта станет премьера отечественного бренда AURUS. Мировая премьера ARKANA!Компания представит новый SUV С-сегмента с уникальным для своего класса решением в области дизайна и инноваций. Новинка займет особое место в продуктовой линейке Renault, став настоящим прорывом для российского рынка.: мировая премьера бренда!Впервые вниманию международной общественности будут представлены абсолютно новые модели – седан AURUS SENAT и лимузин AURUS SENAT Limousine представительского класса. Лучшие российские дизайнеры и инженеры Государственного научного центра РФ ФГУП «НАМИ» создали автомобили, обладающие уникальными характеристиками. Автосалон эволюционирует. ММАС’18 отражает основные, современные тенденции в организации и проведении нового формата моторшоу: повышается интерактивность мероприятия, усиливается эмоциональная вовлеченность посетителей. Выставка становится настоящим праздником для всех неравнодушных к автомобилям – кто давно «за рулем», кто не представляет свою жизнь без автомобиля икто только собирается стать автовладельцем… Для всех, кто считает автомобиль не просто средством передвижения!