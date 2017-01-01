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На ВДНХ сооружают парк с аттракционами и канатной дорогой

Автор:
Max_019
Дата публикации:
29.08 21:00
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На северо-востоке столицы полным ходом идут работы по созданию уникального всесезонного парка аттракционов. Парк появится на ВДНХ уже осенью 2018 года. Он займёт 17,3 гектара земли и сможет принять 2 миллиона человек в год. На создание парка городские власти выделили 11 миллиардов рублей. Парк аттракционов сможет конкурировать с аналогами в Сочи, Шанхае, Дубай и Орландо. В новом парке будет пять уникальных аттракционов, также на всей территории появятся стеклянные башни, которые будут архитектурно повторят объекты ВДНХ — как будто параллельная Москва. Уже создали канатную дорогу, по которой будут передвигаться «летающие» автобусы, трамваи, дирижабли. Уже начались тестовые запуски.

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