С 30 августа на столичных площадках откроется фестиваль "Цветочный джем"

Автор: tim777 Дата публикации: 29.08 21:22

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С 30 августа по 9 сентября 2018 года в Москве пройдет фестиваль "Цветочный джем". В этом году фестиваль "Цветочный джем" приурочен к празднованию Дня города. Главными действующими лицами фестиваля "Цветочный джем 2018" станут московское варенье и московское мороженое. Посетители фестиваля смогут попробовать десятки сортов мороженого ручной работы, полакомиться фруктами, медом и, конечно же, вареньем. На площадках фестиваля "Цветочный джем 2018" откроются мастер-классы по ботанике и флористике, ресторанные и сувенирные шале. Гости праздника научатся делать оригинальные экоподелки и предметы декора, посетят бесплатные экскурсии и узнают тайны садов, парков и скверов столицы. А еще всех посетителей ждут спортивные площадки, кулинарная школа и развлекательные программы. В дни фестиваля "Цветочный джем 2018" улицы, площади и скверы Москвы будут украшены цветами. Ведь "Цветочный джем 2018" - это еще и международный конкурс городского ландшафтного дизайна, тема которого в этом году - "Яркие цвета". В результате конкурса к концу лета в столице появится свыше 1,5 тысячи выставочных садов, а также более 15 000 любительских цветников. Также в Москве будут созданы 4 ландшафтных сада: на Тверском бульваре, Манежной площади, Лужковом мосту и в сквере им. Майи Плисецкой. В этом году конкурс пройдет по четырем профессиональным номинациям: "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Городское место отдыха", "Студенческий конкурс проектов" и одной любительской номинации. Количество площадок фестиваля "Цветочный джем 2018" - 1500.