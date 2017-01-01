В столице началась установка зарядок для электробусов
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 29.08 22:39
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Столичные владельцы электромобилей не смогут пользоваться зарядками для электробусов, так как зарядные станции для электробусов будут довольно специфичными.
В Москве уже провели два аукциона на поставку 200 электробусов. Победителями стали крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ, каждый из которых выпустит по 100 единиц этого современного транспорта и установит 62 ультрабыстрые зарядки.
До конца года планируется заменить электробусами пять троллейбусных и один автобусный маршрут Москвы.
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