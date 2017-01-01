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В столице началась установка зарядок для электробусов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
29.08 22:39
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На северо-востоке столицы начали установку первых зарядных станций для электробусов. Электробусы появятся на улицах Москвы 1 сентября. С 1 по 30 сентября проезд в электробусах будет бесплатным. Зарядка для электробусов представляет собой высокую башню с токоприёмником. С транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается.

Столичные владельцы электромобилей не смогут пользоваться зарядками для электробусов, так как зарядные станции для электробусов будут довольно специфичными.

В Москве уже провели два аукциона на поставку 200 электробусов. Победителями стали крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ, каждый из которых выпустит по 100 единиц этого современного транспорта и установит 62 ультрабыстрые зарядки.

До конца года планируется заменить электробусами пять троллейбусных и один автобусный маршрут Москвы.
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