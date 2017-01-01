В столице началась установка зарядок для электробусов

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29 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211982

На северо-востоке столицы начали установку первых зарядных станций для электробусов. Электробусы появятся на улицах Москвы 1 сентября. С 1 по 30 сентября проезд в электробусах будет бесплатным. Зарядка для электробусов представляет собой высокую башню с токоприёмником. С транспортного средства поднимается специальное устройство, через которое оно заряжается.Столичные владельцы электромобилей не смогут пользоваться зарядками для электробусов, так как зарядные станции для электробусов будут довольно специфичными.В Москве уже провели два аукциона на поставку 200 электробусов. Победителями стали крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и ГАЗ, каждый из которых выпустит по 100 единиц этого современного транспорта и установит 62 ультрабыстрые зарядки.До конца года планируется заменить электробусами пять троллейбусных и один автобусный маршрут Москвы.