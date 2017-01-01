30 августа в Москве стартует фестиваль «Цветочный джем»

Автор: Uwis Дата публикации: 29.08 23:19

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Необычные сады из разных стран москвичи увидят на улицах столицы с 30 августа по 9 сентября. Дворы, переулки, набережные и площади города оживили необычные клумбы и композиции. На их создание ушло более четырех миллионов растений. Гостей праздника ждут 1150 мастер-классов (ботаника, флористика, кулинария, дизайн). На ВДНХ откроется школа диджеев и уроки скейтбординге! Специальный цикл из 50 бесплатных экскурсий посвящен паркам и природным ландшафтам Москвы, организованы 280 концертов и выступлений. А любителей спорта ждут более 3 тысяч спортивных объектов. В торговой программе — 130 видов сладостей и десертов, 150 видов варенья и меда, 160 видов мороженого, сезонные ягоды и фрукты. На фестивальных площадках можно будет попробовать различные лакомства из 40 регионов России.