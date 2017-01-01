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«Ботаническая мистерия» Керри Престон на Манежной площади в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:33
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«Ботаническая мистерия» – сад от лучшего ландшафтного дизайнера 2016 года по версии Американской ассоциации ландшафтных дизайнеров Керри Престон из Голландии. В этом году Керри Престон выступила в качестве члена международного жюри конкурса «Цветочный джем». В ее саду можно увидеть особенные сорта канн – их вывел коллекционер водных растений Александр Марченко специально для украшения олимпийских объектов в Сочи. Этот сад в красно-огненных тонах автор постаралась вписать в исторический ландшафт центра Москвы.

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