«Ботаническая мистерия» Керри Престон на Манежной площади в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:33

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«Ботаническая мистерия» – сад от лучшего ландшафтного дизайнера 2016 года по версии Американской ассоциации ландшафтных дизайнеров Керри Престон из Голландии. В этом году Керри Престон выступила в качестве члена международного жюри конкурса «Цветочный джем». В ее саду можно увидеть особенные сорта канн – их вывел коллекционер водных растений Александр Марченко специально для украшения олимпийских объектов в Сочи. Этот сад в красно-огненных тонах автор постаралась вписать в исторический ландшафт центра Москвы.