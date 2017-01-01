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Пятеро спортсменов напали на пенсионера в Димитровграде

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
30.08 18:12
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ПРИВЕТ ДЕВЯНОСТЫЕ ИЛИ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГОНКИ, ПРЕВРАЩАЮТСЯ В КРИМИНАЛ. Сегодня на кандидата в гордуму города Димитровград от одной из политических партий, средь бела дня было совершено нападение. Пртийцы мирно раздавали предвыборный агитационный материал возле "Дома торговли" по улице Гвардейская, как откуда ни возьмись появилось пятеро "молодчиков" спортивного телосложения и без разговоров отобрали весь агитационный материал. На просьбу вернуть газеты и листовки, ребята отреагировали физической силой. Толкали пенсионера, отнимали телефон. Забрав агитматериал нападавшие спокойно ушли. По данному факту в МО МВД Димитровградский составлено заявление. На лицо признаки ст. 161 УК РФ Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. С применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Наказывается лишением свободы до 7 лет колонии. Личность нападавших уже установлена. Ими оказались достаточно известные спортсмены города.

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