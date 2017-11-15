Авария на электросети произошла на западе Москвы

Автор: Olga Yurkina Дата публикации: 13:28

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Авария на электросети произошла на западе Москвы. Несколько домов по улице Столетова находятся больше 12 часов без электричества. Некоторые подъезды, не смотря на временную схему подачи электричества, остаются без света в настоящее время. Никакой актуальной информации нет. В Мосэнерго перенаправили в МОЭК, от туда в организацию СИНФ, куда дозвонится не представляется возможным. Из-за перепада напряжения у жильцов произошли поломки бытовой техники.