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Авария на электросети произошла на западе Москвы

Автор:
Olga Yurkina
Дата публикации:
13:28
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Авария на электросети произошла на западе Москвы. Несколько домов по улице Столетова находятся больше 12 часов без электричества. Некоторые подъезды, не смотря на временную схему подачи электричества, остаются без света в настоящее время. Никакой актуальной информации нет. В Мосэнерго перенаправили в МОЭК, от туда в организацию СИНФ, куда дозвонится не представляется возможным. Из-за перепада напряжения у жильцов произошли поломки бытовой техники.

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