Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 29 августа 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 09:56
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В программу, показанную в эфире 29 августа, вошли кадры о том, как пылевой вихрь образовался над трассой в Крыму, кадры о том, как озеро покрылось плёнкой в Екатеринбурге, кадры о том, как миллионы букашек обрушились на землю в Якутии, кадры о том, как шершни облюбовали автомобиль в США и кадры о том, как экстримал на каяке прыгнул с водопада в Канаде.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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