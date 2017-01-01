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ДТП с участием двух таксистов произошло на Большой Якиманке в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:00
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30 августа днём в центре Москвы на улице Большая Якиманка произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля такси - "Фольксваген Поло" и "Киа". Водитель автомобиля "Фольксваген Поло"-такси двигался по улице Большая Якиманка во втором ряду и в районе дома №39 стал совершать поворот в 1-й Спасоналивковский переулок. В этот момент в него врезался автомобиль "Киа", водитель которой двигался по полосе "А". От мощного удара автомобиль "Фольксваген" развернуло и отбросило на несколько метров. В результате ДТП травмы получили два человека - медицинская помощь им была оказана на месте. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя такси "Фольксваген", который при совершении маневра не уступил дорогу попутному транспортному средству двигавшемуся прямо.

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