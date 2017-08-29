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Столичное управление МЧС провело учения по тушению пожара и спасению людей в высотном здании

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:26
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На юго-западе Москвы в многоэтажном жилом доме на улице Ивана Бабушкина состоялись показные пожарно-тактические учения на тему: «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в высотных зданиях».

По тактическому замыслу учений пожар возник в результате проведения ремонтных работ в одной из квартир на 25-м этаже, в ходе которых произошел взрыв газового баллона. Из-за отсутствия противопожарных преград и имеющейся горючей загрузки, огонь распространяется по круговой форме во всех направлениях на площади 10 кв.м. На вышележащих этажах создалось задымление, пути эвакуации задымлены. На вышележащих этажах находились 2 человека, которые просили о помощи. В ходе тушения условного пожара были применены современные технологии пожаротушения, использование промежуточных ёмкостей автомобиля контейнеровоза АКВ, приёмы и способы использования установки с гидроабразивной резкой «Кобра», а также применение альпинисткого снаряжения для эвакуации человека из горящего помещения и спуска его на землю. Также в ходе учений жителям высотного дома и сотрудников органов местного самоуправления были показаны и рассказаны технические характеристики и оснащение пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении Московского горнизона. В ходе учений продемонстировары методы спасения людей с первых пяти этажей зданий с помощью "куба жизни" и применение беспилотной авиации во время ЧС.
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