Столичное управление МЧС провело учения по тушению пожара и спасению людей в высотном здании

Автор: denis947 Дата публикации: 16:26

92

92 0

На юго-западе Москвы в многоэтажном жилом доме на улице Ивана Бабушкина состоялись показные пожарно-тактические учения на тему: «Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в высотных зданиях».

92

92 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/211997

По тактическому замыслу учений пожар возник в результате проведения ремонтных работ в одной из квартир на 25-м этаже, в ходе которых произошел взрыв газового баллона. Из-за отсутствия противопожарных преград и имеющейся горючей загрузки, огонь распространяется по круговой форме во всех направлениях на площади 10 кв.м. На вышележащих этажах создалось задымление, пути эвакуации задымлены. На вышележащих этажах находились 2 человека, которые просили о помощи. В ходе тушения условного пожара были применены современные технологии пожаротушения, использование промежуточных ёмкостей автомобиля контейнеровоза АКВ, приёмы и способы использования установки с гидроабразивной резкой «Кобра», а также применение альпинисткого снаряжения для эвакуации человека из горящего помещения и спуска его на землю. Также в ходе учений жителям высотного дома и сотрудников органов местного самоуправления были показаны и рассказаны технические характеристики и оснащение пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении Московского горнизона. В ходе учений продемонстировары методы спасения людей с первых пяти этажей зданий с помощью "куба жизни" и применение беспилотной авиации во время ЧС.