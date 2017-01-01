Работа площадки «Мыльные пузыри» фестиваля "Цветочный джем" на Тверской площади
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 30.08 18:24
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- 27
Это проект – олицетворение беззаботного летнего дня. «Пузыри» разлетаются по саду: где-то это круглые светильники, которые загораются в темное время, где-то это пуфики, на которых можно сидеть, где-то это шаровидные кусты. Несколько «пузырей» отнесло в сторону, и они приземлились чуть поодаль от сада.
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30.08 18:59 | LaimeLaim
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30.08 18:59 | LaimeLaim
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