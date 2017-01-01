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Работа площадки «Мыльные пузыри» фестиваля "Цветочный джем" на Тверской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
30.08 18:24
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Это проект – олицетворение беззаботного летнего дня. «Пузыри» разлетаются по саду: где-то это круглые светильники, которые загораются в темное время, где-то это пуфики, на которых можно сидеть, где-то это шаровидные кусты. Несколько «пузырей» отнесло в сторону, и они приземлились чуть поодаль от сада.

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