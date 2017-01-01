"Рапсодия в фиолетовых тонах" и Москва "На семи холмах" в Столешиковом переулке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 30.08 18:32

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Две небольшие цветочные композиции украшают Столешников переулок. Первая вы погружаетесь в мир природы и цвета, оригинальная фиолетовая люстра создает атмосферу уюта. Немного пройдя вперед вы попадаете в сад минимализма: одна скамейка, картины-водопады символизируют московские реки- Москва-реку и Яузу. Шары как символ холмистости Москвы.