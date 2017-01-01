"Цветочный джем" для детей на Тверском бульваре

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 30.08 18:59

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Весь Тверской бульвар украшен для детей. Тут можно поиграть в клумбах-бассейнах, можно освоить в интерактивной форме столярное мастерство, а можно и точные науки изучить. Можно попрыгать на батуте, можно насладиться красотой цветочных композиций. А самое красивое и оригинальное для детей и взрослых-это цветочные туннели! Зайдя в туннель можно сделать восхитительные фотографии, туннели разные по высоте для взрослых высокий, для детей низенький.