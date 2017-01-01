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В Ступино горела трава на поле

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
30.08 22:54
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В Ступино пожарные приняли участием в ликвидации горения травы на поле за улицей Колхозная.

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