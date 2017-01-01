В Ступино горела трава на поле
- Автор:
- StuPPvir
- Дата публикации:
- 30.08 22:54
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- 17
В Ступино пожарные приняли участием в ликвидации горения травы на поле за улицей Колхозная.
- 17
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84
30.08 17:40 | StuPPvir
82
30.08 11:20 | andreimobilinyi
В Ступино пожарные приняли участием в ликвидации горения травы на поле за улицей Колхозная.
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