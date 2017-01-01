Гроза прошла на юго-западе столицы
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 03:35
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- 24
Практически сухая гроза прошла на юго-западе столицы. Сверкали молнии в ночном небе и прошел еле заметный дождь.
- 24
Практически сухая гроза прошла на юго-западе столицы. Сверкали молнии в ночном небе и прошел еле заметный дождь.
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