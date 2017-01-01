В Ступинском районе в речке Кремиченка произошел массовый замор рыбы

Автор: StuPPvir Дата публикации: 11:42

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В Ступинском районе Московской области в речке Кремиченка произошел массовый замор рыбы. В речку сбрасывается очищенная вода с очистных сооружений города Ступино. Не исключено что на объекте произошел сбой и в реку были сброшены неочищенные стоки в результате чего в речке погибла вся рыба. Речка Кремиченка впадает в реку Ока в районе железнодорожного моста через реку Ока Павелецкая Магистраль Московской железной Дороги. Материалы направлены в Межрайонную Природоохранную Прокуратуру Московской области для проведения проверочных мероприятий.