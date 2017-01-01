Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 31 августа 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 13:13
-
- 47
В программу, показанную в эфире 31 августа, вошли кадры о том, как подземный водный источник прорвало посреди дороги, кадры о том, как три грузовика столкнулись в Китае и кадры о том, как дайвер встретился с китовой акулой на Филиппинах.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 47
Ещё
27
10:06 | MR_Дмитрий
79
30.08 10:50 | MR_Denis
34
30.08 09:56 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)