7 новых станций открыли на Калининско-Солнцевской линии Московского метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:14

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30 августа в Московском метро открыли 7 новых станций. Станции «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» расположены на Калининско-Солнцевской линии. На платформах установлены скамейки, стеллы с улицами и схемой метро, камеры видеонаблюдения, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Каждая станция имеет свою изюминку. 600 тысяч москвичей районов Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево и Новопеределкино теперь могут спокойно добираться до центра столицы на метро за самое короткое время. В ближайшей перспективе Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта «Внуково».