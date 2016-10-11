s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  7 новых станций открыли на Калининско-Солнцевской линии Московского метро

7 новых станций открыли на Калининско-Солнцевской линии Московского метро

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
13:14
  • 42
  • 1

30 августа в Московском метро открыли 7 новых станций. Станции «Мичуринский проспект», «Озёрная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка» расположены на Калининско-Солнцевской линии. На платформах установлены скамейки, стеллы с улицами и схемой метро, камеры видеонаблюдения, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Каждая станция имеет свою изюминку. 600 тысяч москвичей районов Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарёво-Никулино, Солнцево и Новопеределкино теперь могут спокойно добираться до центра столицы на метро за самое короткое время. В ближайшей перспективе Калининско-Солнцевскую линию продлят до аэропорта «Внуково».

  • 42
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    14:44
    АГН "Москва" в 14:10 https://mskagency.ru/materials/2813430 31.08.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
14:06 | LaimeLaim
Ротор, качели, лавочки и цветники появились около новой станции "Рассказовка"
261 2
24.08 21:00 | Евгений
ДТП с участием мотоциклиста произошло на проспекте Вернадского в Москве
22 1
14:03 | LaimeLaim
Станция метро "Рассказовка" открылась в Москве
400 2
11.10.2016 13:29 | grinpavel2033
Станции «Дубровка» и «Соколиная гора» Московского центрального кольца открыты для пассажиров