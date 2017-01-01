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Благоустроенный парк "Центральный" в Солнцево

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:48
  • 23
  • 1

Парк "Центральный" благоустроили укрепили берега, установили удобные скамейки и создали пространство для прогулок.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    18:51
    https://www.mskagency.ru/materials/2813556
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