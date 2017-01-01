Благоустроенный парк "Центральный" в Солнцево
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:48
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- 23
Парк "Центральный" благоустроили укрепили берега, установили удобные скамейки и создали пространство для прогулок.
- 23
Парк "Центральный" благоустроили укрепили берега, установили удобные скамейки и создали пространство для прогулок.
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