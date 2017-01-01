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Акция «День без турникетов» на пиво-безалкогольном комбинате «ОЧАКОВО»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
31.08 21:26
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С 30 августа по 1 сентября в столице проходит акция «День без турникетов». Это уникальная возможность заглянуть за кулисы городской промышленности, узнать о передовых технологиях и ведущих инновациях, увидеть своими глазами, как делаются товары, которыми мы пользуемся каждый день. На западе столицы свои двери открыл Пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО». Гостей познакомили с историей завода, рассказали и показали, как делаются такие напитки, как квас и пиво. По завершении экскурсии гости смогли продегустировать выпускаемую продукцию.

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