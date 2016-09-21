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Три зарядные станции для электробусов установили у Южного входа ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:47
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Первого сентября на московских улицах начнут курсировать 10 электробусов. Стартовым решено сделать маршрут троллейбуса № 73 «6-й микрорайон Бибирева — „ВДНХ (южн.)“. Власти столицы решили в тестовый период сделать проезд на этих машинах бесплатным. Действовать он будет весь сентябрь. До конца года новые машины появятся еще на 5 маршрутах, которые проходят через 22 района Москвы.

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