Капитальный ремонт платины проходит на озере Сенеж в Подмосковье

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 09:48

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В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и предотвращения попадания в зону затопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения, начался капитальный ремонт плотины жемчужины Подмосковья, на озере Сенеж. Контракт заключило Министерство экологии Московской области на сумму около 34 млн. рублей в соответствии с реализацией государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, «Капитальный ремонт плотины озера Сенеж, находящейся в Солнечногорском муниципальном районе Московской области». Работы планируется завершить до конца нынешнего года, подрядчику предстоит провести ремонт водосброса, донного водоспуска и земляной плотины, так как аварийное состояние плотины не только чревато затоплением ближайших к водохранилищу земель, но и негативно влияет на экосистему озера.