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Два человека пострадали в серьёзном ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:36
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Утром 1 сентября на северо-востоке столицы произошло серьёзное ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 40, столкнулись 2 автомобиля: "БМВ" и "Киа". Оба автомобиля двигались по шоссе в сторону области. У дома 40 водитель "БМВ" не справился с управлением, врезался в попутный автомобиль "Киа", после чего врезался в отбойник. После удара а/м "Киа" в левом ряду врезался в отбойник и его развернуло. В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель и пассажир "БМВ". Спасатели деблокировали пострадавших и передали их медикам. Движение в районе аварии затруднено, остановилось движение троллейбусов. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.

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