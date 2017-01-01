s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы выступил сегодня на Ленинградском вокзале

Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы выступил сегодня на Ленинградском вокзале

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:10
  • 24
  • 0

Военный оркестр Вооруженных сил Мьянмы выступил сегодня на Ленинградском вокзале.

  • 24
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:11 | Uwis
На Поклонной горе проходит XVI Московский фестиваль прессы
25 0
14:42 | Uwis
Оркестр карабинеров принца княжества Монако выступил в рамках фестиваля "Спасская башня" в саду им. Н.Баумана
31 0
12:58 | Uwis
Военный оркестр из Шри Ланки выступил на Ярославском вокзале Москвы