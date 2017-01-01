В Москве пешеходный переход огородили забором

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 14:43

39

39 0

На юго-востоке Москвы у дома 51 по Краснодарской улице пешеходный переход огорожен забором. Пешеходам приходиться нарушать ПДД обходя забор по дороге.