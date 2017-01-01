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В Москве пешеходный переход огородили забором

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
14:43
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На юго-востоке Москвы у дома 51 по Краснодарской улице пешеходный переход огорожен забором. Пешеходам приходиться нарушать ПДД обходя забор по дороге.

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