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Отдых горожан и гостей столицы в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:09
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Горожане и гости столицы с удовольствием катаются на катамаранах и гуляют по парку.

  • 19
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