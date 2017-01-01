s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сотрудники МЧС дежурят в местах скопления речных трамвайчиков

Сотрудники МЧС дежурят в местах скопления речных трамвайчиков

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:08
  • 19
  • 0

Сотрудники МЧС дежурят вблизи мест, где скапливаются речные трамвайчики.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:11 | Uwis
На Поклонной горе проходит XVI Московский фестиваль прессы
406 1
30.08 16:26 | denis947
Столичное управление МЧС провело учения по тушению пожара и спасению людей в высотном здании
61 0
26.08 21:32 | tim777
Сотрудники МЧС патрулируют зоны отдыха на Воробьёвской набережной