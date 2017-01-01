Первый день осени в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 15:10
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- 21
В столице об осени напоминает только пожелтевшая листва на деревьях. Первый день осени выдался по июльски жарким и солнечным.
- 21
В столице об осени напоминает только пожелтевшая листва на деревьях. Первый день осени выдался по июльски жарким и солнечным.
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