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Первый день осени в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:10
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В столице об осени напоминает только пожелтевшая листва на деревьях. Первый день осени выдался по июльски жарким и солнечным.

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