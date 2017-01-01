В столице запущен первый электробус
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 18:37
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- 30
На северо-востоке столицы 1 сентября запущен первый электробус. Мэр Москвы С.Собянин первым проехал по маршруту следования.
- 30
На северо-востоке столицы 1 сентября запущен первый электробус. Мэр Москвы С.Собянин первым проехал по маршруту следования.
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