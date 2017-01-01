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В столице запущен первый электробус

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:37
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На северо-востоке столицы 1 сентября запущен первый электробус. Мэр Москвы С.Собянин первым проехал по маршруту следования.

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